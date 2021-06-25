Число пропавших при обрушении здания во Флориде возросло до 159

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Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава заявила, что число пропавших без вести в результате частичного обрушения 12-этажного жилого дома Champlain Towers, возросло до 159, подтверждена гибель четырех человек.

Фото: Miami-Dade Fire Rescue

Мэр подчеркнула, что надежда найти пропавших живыми пока сохраняется. Продолжается поисково-спасательная операция, сообщает Sky News.

По данным МИД Израиля, среди пропавших без вести не менее 20 человек имеют израильский паспорт. Здание находилось в еврейском районе.

Более 100 жителей частично обрушившейся многоэтажки эвакуированы. Около 40 человек были вытащены живыми из-под завалов. Не менее десяти спасенных были травмированы, двое из них госпитализированы.

Причина обрушения одного из трех секторов жилого комплекса Champlain Towers, расположенного неподалеку от побережья, остается пока невыясненной. Дом был построен 40 лет назад и требовал ремонта. Недавно проводились проверки его состояния, выявившие определенные проблемы. Но произошло ли обрушение исключительно по техническим причинам, неизвестно.
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Тэги: Флорида иудеи евреи США обрушение здания Персона: Даниэлла Лавин Кава Город: Майами

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