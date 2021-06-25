В Тель-Авиве прошел многотысячный гей-парад в рамках «Месяца гордости»

Самый масштабный гей-парад в Израиле прошел сегодня в Тель-Авиве. Мероприятие собрало несколько более ста тысяч участников.

В этом году парад получился менее массовым, чем обычно, так как традиционно на «Парад гордости» съезжались десятки тысяч зарубежных туристов. Но сейчас въезд в Израиль для иностранцев закрыт.

В прошлом году в связи с эпидемией коронавируса «Парад гордости» в Тель-Авиве был отменен. Вероятность отмены была высокой и в этом году, но в конце концов было решено провести мероприятие практически в обычном формате — маршем по городской набережной и вечеринкой с концертом в парке.

Для обеспечения безопасности участников «Парада гордости» были задействованы сотни полицейских. Многие улицы были перекрыты. В районах, прилегающих к зоне проведения парада, была запрещена парковка автомобилей.

Весь июнь в Израиле проводятся различные ЛГБТ-мероприятия в рамках «Месяца гордости». Гей-парады прошли в наиболее крупных городах страны.

Фото Yuri Garashchuk