В Тель-Авиве прошел многотысячный гей-парад в рамках «Месяца гордости»

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Самый масштабный гей-парад в Израиле прошел сегодня в Тель-Авиве. Мероприятие собрало несколько более ста тысяч участников.

В этом году парад получился менее массовым, чем обычно, так как традиционно на «Парад гордости» съезжались десятки тысяч зарубежных туристов. Но сейчас въезд в Израиль для иностранцев закрыт.

В прошлом году в связи с эпидемией коронавируса «Парад гордости» в Тель-Авиве был отменен. Вероятность отмены была высокой и в этом году, но в конце концов было решено провести мероприятие практически в обычном формате — маршем по городской набережной и вечеринкой с концертом в парке.

Для обеспечения безопасности участников «Парада гордости» были задействованы сотни полицейских. Многие улицы были перекрыты. В районах, прилегающих к зоне проведения парада, была запрещена парковка автомобилей.

Весь июнь в Израиле проводятся различные ЛГБТ-мероприятия в рамках «Месяца гордости». Гей-парады прошли в наиболее крупных городах страны.

 

 

Фото Yuri Garashchuk

 

 

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Тэги: гей-парад Израиль Месяц гордости Город: Тель-Авив

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