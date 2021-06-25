Amnesty International назвала перевод Протасевича и Сапеги под домашний арест циничной уловкой для отмены санкций

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Перевод блогера Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги под домашний арест выглядит как циничная уловка властей Беларуси, чтобы добиться отмены международных санкций, введенных после их задержания, заявила директор правозащитной организации Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.

«Будучи под домашним арестом, Роман Протасевич и София Сапега остаются людьми, которых власти под руководством Александра Лукашенко неправомерно задержали, незаконно арестовали и подвергли безосновательному преследованию за надуманные преступления. Правосудие не свершится, пока их не освободят в безоговорочном порядке», — сказала она, передает БелаПАН.

Таким образом, отметила представитель Amnesty International, изменение Протасевичу и Сапеге меры пресечения выглядит циничной уловкой ради отмены санкций. «В течение последнего года весь мир с ужасом наблюдал, как властный аппарат Александра Лукашенко с невыразимой жестокостью подавляет мирное проявление несогласия, — заявила она. — Мы вновь призываем международное сообщество сделать все возможное, чтобы покончить с кризисом в области прав человека в Беларуси».

«Мы призываем белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить Романа Протасевича и Софию Сапегу. Им должно быть позволено покинуть Беларусь, если они захотят. Если же они останутся в стране, власти должны гарантировать, что впредь их не подвергнут репрессиям», — подчеркнула Стразерс.

25 июня стало известно, что блогер Роман Протасевич и его подруга София Сапега, задержанные после вынужденной посадки в Минске самолета Ryanair, переведены под домашний арест. Следственный комитет сообщил, что мера пресечения была изменена после их обращения.
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Тэги: Amnesty International санкции против режима Лукашенко Персона: Роман Протасевич София Сапега Мари Стразерс

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