Брестские динамовцы проведут «домашний» матч Лиги Конференций в Батуми

Местом проведения номинально домашнего матча ФК «Динамо-Брест» во втором квалификационном раунде Лиги Конференций станет грузинский город Батуми.

Стадион в Батуми, 2020 год. Фото: Павел Добровольский, Naviny.by

Решение о переносе встречи с «Викторией» на нейтральное поле принято УЕФА, сообщили в пресс-службе брестского клуба. Игра пройдет 29 июля без зрителей на новом 20-тысячном стадионе.

«Динамо-Брест» начнет еврокубковую кампанию 22 июля на выезде в чешской Пльзени.

Белорусским клубам отказано в проведении домашних матчей под эгидой УЕФА из-за авиаблокады после инцидента с самолетом Ryanair.