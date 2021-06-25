СК прокомментировал перевод Протасевича и Сапеги под домашний арест

Следственный комитет прокомментировал перевод задержанных при посадке в Минске самолета Афины — Вильнюс Романа Протасевича и Софии Сапеги под домашний арест.

«Следственным комитетом Беларуси продолжается расследование уголовных дел в отношении Софьи Сапеги и Романа Протасевича, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. — Обвиняемые дают последовательные признательные показания, и в соответствии с законодательством они ранее обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием».

Как сообщает СК, в ходатайстве Протасевич и Сапега «обязались оказывать содействие предварительному следствию в расследовании преступлений, изобличении соучастников, осуществлять все возможное для заглаживания вреда, причиненного преступлениями».

«Исходя из этого и после рассмотрения обращения обвиняемых об изменении меры пресечения следствие сочло возможным изменить ее на домашний арест», — пишет СК.

25 июня стало известно, что блогер Роман Протасевич и его подруга София Сапега, задержанные после вынужденной посадки в Минске самолета Ryanair, переведены под домашний арест.

Условия домашнего ареста сопровождаются рядом ограничений: заключенные не могут выходить на улицу, видеться даже с родственниками и друзьями, пользоваться интернетом. Правозащитники заявляют, что в таких условиях содержание политзаключенных под домашним арестом рассматривается как место несвободы.