В Беларуси вновь наблюдается суточный прирост случаев COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 813 случаев COVID-19 , умерли 11 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 777 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

24 июня было зафиксировано 786 заболевших, днем ранее — 802. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 413.952, выздоровело 406.686 человек. Умерло 3.093 пациента с диагностированной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 16.918 тестов на коронавирус (днем ранее — 17.493). С начала эпидемии сделано 6.720.932 теста.

Более 536,4 тыс. человек прошли полный курс вакцинации против COVID-19, более 821,5 тыс. — получили первую дозу вакцины, отметили в Минздраве.

По информации министерства, в Минске 25 июня начнут работу дополнительные пункты вакцинации в крупных торговых сетях и развлекательных центрах. Сделать прививку от COVID-19 можно будет в ЦУМе (пр-т Независимости, 54), ГУМе (пр-т Независимости, 21), на Комаровском рынке (ул. В.Хоружей, 8), в ТРЦ «Титан» (пр-т Дзержинского, 104), ТРЦ «Галерея «Минск» (пр-т Победителей, 9), ТЦ «МОМО» (Партизанский пр-т, 150а). Список будет дополняться.

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