Почему Протасевича и Сапегу выпустили из СИЗО — версия эксперта

Пропаганда будет использовать факт выход из СИЗО КГБ под домашний арест для очередных манипуляций. Такое мнение высказал руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников.

Эксперт считает, что это решение принималось на самом верху. «Оно было ожидаемо после встречи Макея и Лаврова. Не станет неожиданностью и передача Софии российской стороне несколько позже», — написал Поротников на своей странице в соцсети.

Он объяснил, что такие решения согласовываются несколько недель со всеми заинтересованными ведомствами, после чего решение утверждает Лукашенко.

Тот факт, что перевод на домашний арест состоялся на следующий день после введения секторальных санкций ЕС, по его мнению, «интересное совпадение», которое говорит о том, что «санкции работают».

«Сейчас режимные мурзилки будут использовать домашний арест Протасевича и Сапеги для дезориентации, расколов и срача (сдались-сломались-предали-Воскресенский № 2). Именно это и есть основной мотив изменения меры пресечения — манипуляции и демотивация протестного большинства народа», — полагает эксперт.

В этой связи Поротников замечает, что «значение имеет то, что человек говорит и делает, находясь на свободе и в безопасности, а не в тюрьме под принуждением. Поэтому кто предатель, а кто нет — это вопрос для будущего».

О том, что блогер Роман Протасевич и его подруга София Сапега, задержанные 23 мая после вынужденной посадки в Минске самолета Ryanair, переведены из СИЗО под домашний арест, сообщалось утром.

При этом лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна» подчеркивает, что Протасевич и Сапега продолжают считаться политзаключенными .

По словам Светланы Тихановской, то, что Роман и София переведены под домашний арест и не находятся за решеткой, — это «хорошая новость»: «Но домашний арест — это не свобода, они все еще под обвинением, за каждым их шагом все еще следят надзиратели. А значит, они все еще в заложниках ».

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