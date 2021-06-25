Какой будет погода на выходных

На выходных в Беларуси сохранится очень теплая, а местами жаркая погода.

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По прогнозам синоптиков столбик термометра покажет:

26 июня

ночью +16..+22°С;

днем +23..+29°С (по востоку +30..+34°С, в некоторых районах +35..+36°С).

В большинстве районов пройдут дожди, прогремят грозы (при грозах — шквалистое усиление ветра, ливни, град).

27 июня

ночью +14..+21°С;

днем +22..+27°С (местами до +29°С).

В центральных и восточных районах пройдут дожди (местами ливни), прогремят грозы.