Какой будет погода на выходных

/ Общество
Просмотров: 82

На выходных в Беларуси сохранится очень теплая, а местами жаркая погода.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков столбик термометра покажет:

26 июня

  • ночью +16..+22°С;
  • днем +23..+29°С (по востоку +30..+34°С, в некоторых районах +35..+36°С).

В большинстве районов пройдут дожди, прогремят грозы (при грозах — шквалистое усиление ветра, ливни, град).

27 июня

  • ночью +14..+21°С;
  • днем +22..+27°С (местами до +29°С).

В центральных и восточных районах пройдут дожди (местами ливни), прогремят грозы.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: прогноз погоды

Другие материалы на эту тему:

На Беларусь надвигаются двадцатиградусные морозы

На Беларусь надвигаются двадцатиградусные морозы

Какая погода будет на День Победы и после него

Какая погода будет на День Победы и после него

Какой будет зима после аномально теплой осени

Какой будет зима после аномально теплой осени

Прогноз на конец октября: аномального тепла не будет, но до морозов еще далеко

Прогноз на конец октября: аномального тепла не будет, но до морозов еще далеко