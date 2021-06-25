Какой будет погода на выходных
На выходных в Беларуси сохранится очень теплая, а местами жаркая погода.
По прогнозам синоптиков столбик термометра покажет:
26 июня
- ночью +16..+22°С;
- днем +23..+29°С (по востоку +30..+34°С, в некоторых районах +35..+36°С).
В большинстве районов пройдут дожди, прогремят грозы (при грозах — шквалистое усиление ветра, ливни, град).
27 июня
- ночью +14..+21°С;
- днем +22..+27°С (местами до +29°С).
В центральных и восточных районах пройдут дожди (местами ливни), прогремят грозы.