Биржа: перед выходными рубль укрепился к доллару и евро
На выходных в Беларуси будут немного пониженные курсы американской и европейской валют.
По итогам торгов на БВФБ в пятницу, три основные иностранные валюты завершили свои сессии на следующих позициях:
доллар — 2,5295 белорусского рубля (-0,004 пункта);
евро — 3,021 белорусского рубля (-0,0036 пункта);
российский рубль — 3,5044 белорусского рубля за 100 российских (+0,0011 пункта).
На прошедшей рабочей неделе (14-18 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже
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