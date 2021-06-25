Верховный суд лишил регистрации аналитический центр «Стратегия» и Белорусскую ассоциацию женщин-юристов

Верховный суд принял решение о ликвидации аналитического центра «Стратегия» и Белорусской ассоциации женщин-юристов, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Минюст в мае и июне 2021 года подал заявления в Верховный суд о ликвидации республиканского общественного объединения «Аналитический центр «Стратегия» и общественного объединения «Белорусская ассоциация женщин-юристов».

«Основанием для подачи данных заявлений явилось то, что названные общественные объединения не представляли в Министерство юстиции в течение трех лет подряд (в 2019, 2020 и 2021 годах) в установленный срок информацию о продолжении своей деятельности и другие сведения, предусмотренные частью шестой статьи 24 закона «Об общественных объединениях», — пояснила пресс-служба.

Непредставление общественным объединением ежегодной отчетности о своей деятельности является основанием для его ликвидации по решению суда.

Как прокомментировал БелаПАН исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук, формальная ликвидация не повлияет на деятельность центра.

Он пояснил, что ранее центр возглавлял Леонид Заико (умер в декабре 2020 года), который занимался денежными вопросами. «Несколько лет назад был заблокирован счет. Это долго тянулось. Подавать какие-то документы в Минюст в данной ситуации было сложно, поэтому формальная ликвидация, решение Верховного суда для нас не неожиданность. Они решили, и все. Мы продолжим работать. Для того чтобы делать научно-аналитическую работу, сегодня не нужна регистрация. Есть ученые, «свободные художники», мыслители, которые делают интеллектуальный продукт. Мы не связаны денежными обязательствами, поэтому нам за это ничего не будет», — считает Романчук.

Он напомнил, что «Стратегия» — одна из старейших аналитических организаций, была зарегистрирована в 1997 году после закрытия властями центра «Восток — Запад».