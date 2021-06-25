Лукашенко нашел новую «страшилку» для людей

В Беларуси наблюдается попытка сломать православие, заявил Александр Лукашенко 25 июня на встрече с духовенством в Свято-Успенском ставропигиальном мужском монастыре в Жировичах (Слонимский район Гродненской области).

«К сожалению, мы переживаем неспокойные времена. Не буду конкретизировать, — сказал он. — Просто напомню, что на фоне этой пандемии, как ее назвали, нас попробовали сначала расшатать и, как сегодня уже видно, сломать. И даже не поставить на колени. Все шло к тому, чтобы мы исчезли как государство и народ».

«Сначала блицкриг, который не удался, затем заигрывание с народом (цветочки и прочие богохульства). К сожалению, и храмы были подключены к этому. Была попытка подключить почти все католические, и многие поддались на это. И у нас среди православных были определенные шатания, с которыми на сегодняшний день и владыка, и православная церковь справились. Это того стоит, успокаиваться нельзя», — добавил он.

После этого, по словам Лукашенко, «внешние силы» перешли к «мощнейшей информационной атаке и экономическому удушению». «Остался последний этап — интервенция», — считает он.

«В этом глобальном противостоянии есть отдельные эпизоды, которые имеют фундаментальное значение для существования белорусской нации. Один из них (мы это наблюдаем в последнее время, и с нашим патриархом недавно обсуждали эту тему) — это попытка сломать православие в Беларуси, — заявил Лукашенко. — Проверенным путем идут — объявление автокефалии. Письма пошли в Константинополь (Константинопольская православная церковь, или Вселенский патриархат. — БелаПАН.), к нашему патриарху (он об этом мне говорил), да и тут мы уже видим этот разворот».

«Наталье Ивановне (председатель Совета Республики Наталья Кочанова. — БелаПАН.) я поручил, чтобы она осуществляла между государством, руководством страны и владыкой контакт. Чтобы мы, не дай бог, скажу по-народному, не проспали этот момент. Мы должны сделать все, чтобы главное наше достоинство — конфессиональный мир — сохранить в Беларуси», — добавил он.

Жировичи Лукашенко назвал «святыней православного мира, белорусских верующих и не только». По его словам, «здесь побывали и всегда будут приезжать люди со всего мира».

Лукашенко пообещал, что в течение трех лет территорию монастыря и сам агрогородок «приведут не просто в надлежащий вид, а сделают настоящую жемчужину».

«Жировичи у нас агрогородок, и часть этого агрогородка — монастырь и храм. В течение этого года надо представить мне план модернизации поселения полностью — от центра до окраин. По принципу Копыси (городской поселок в Оршанском районе Витебской области, где родился Лукашенко. — БелаПАН.). То, что я видел, это негоже. Надо привести в идеальное состояние. Это должна быть жемчужина. Я вам обещаю, что деньги мы полностью под потребности выделим. Но по-хозяйски», — заявил он.

Читайте также: