МИД: цель санкций — «разложить и подорвать» Беларусь

МИД Беларуси выступил с заявлением в связи с введением Евросоюзом секторальных экономических санкций в отношении белорусского режима.

«После вероломной совместной атаки 22 июня 2021 года со стороны оси ЕС, США, Великобритании и Канады на белорусов, на трудовые коллективы наших предприятий, бизнесменов, журналистов, а также депутатов лишь за то, что они высказывают собственное мнение, было совершенно понятно, что будет предпринята новая тщетная попытка постепенно душить наших граждан, — говорится в заявлении на сайте белорусского внешнеполитического ведомства. — Выступая якобы в поддержку свободы самовыражения, Евросоюз выжигает все, что не вписывается в европоцентричную картину мира. Наверное, это и есть суть их демократии. При этом данные страны уже даже не пытаются искать или «притягивать за уши» хотя бы какие-то международно-правовые основания и объяснения для таких действий. Потому что их нет».

По мнению МИД, цель санкций — «разложить и подорвать суверенное и независимое государство, проводящее самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику на основе реальных интересов белорусского народа».

«Решения приняты настолько поспешно и немотивированно, что руководство стран ЕС даже не сочло нужным дождаться хотя бы заключения ИКАО, — говорится в заявлении. — Уже совершенно очевидно, что в стремлении удовлетворить свои амбиции за счет нашей относительно небольшой страны огромный Европейский союз совершенно не интересует мнение миллионов белорусских трудящихся, работников профсоюзов, политических партий и общественных объединений, высказавших свое четкое и однозначное неприятие одиозной санкционной политики ЕС».

«Европейские лидеры не хотят слышать эти голоса так же, как не хотят слышать и голоса собственных граждан и субъектов хозяйствования, ряд из которых уже находятся на пороге разорения из-за такой политики своего руководства, — отмечается в заявлении. — Не случайно даже авторитетные исследования общественного мнения EuroTrack британской компании YouGov показывают катастрофически низкие рейтинги доверия к правительствам в целом ряде стран ЕС, в том числе в Германии — 31%, во Франции — 23%, в Швеции — 30%. Беларусь пытаются поучать и атаковать политики, которые не имеют поддержки даже у своего собственного народа».

Как отмечает МИД, Беларусь не собирается молча за этим наблюдать. «В ближайшие недели постепенно будут запущены в действие ответные меры, о которых мы неоднократно заявляли, — сообщает МИД. — Европейским политикам давно пора уяснить: давление и санкции — это не тот язык, на котором стоит разговаривать с Беларусью. При этом мы остаемся открытыми для равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества с теми, кто видит в Беларуси партнера, а не объект для геополитических притязаний и экспериментов».

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