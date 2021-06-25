Жуткое смертельное ДТП из-за лося произошло в Шумилинском районе

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Очередное дорожно-транспортное происшествие случилось из-за выбежавшего на дорогу лося.

Как сообщили в областной ГАИ, примерно в 14:00 57-летний водитель на микроавтобусе «Фольксваген Транспортер» на 70-м километре дороги Р20 Витебск — Полоцк — граница Латвии врезался в дикое животное, после чего съехал на обочину и опрокинулся.

Травмы, полученные 25- и 26-летними пассажирами, оказались смертельными — оба погибли на месте.

Водитель и еще три пассажира (двое мужчин 1990-го и мужчина 1965 годов рождения) были госпитализированы.

Сегодня сообщалось, что из-за лося в Речицком районе погиб мотоциклист.  

 

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Тэги: ДТП лось Город: Шумилино

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