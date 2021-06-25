Доллар и евро падают утром в пятницу

Американская и европейская валюты падают на открытии последних на этой неделе торгах на БВФБ.

Так, евро теряет 0,0034 пункта — 3,0212 белорусского рубля, а доллар 0,0033 пункта — 2,5302 белорусского рубля.

А вот российский рубль продолжает расти. Плюс составляет 0,0013 пункта — 3,5046 белорусского рубля за 100 российских.

На прошедшей рабочей неделе (14-18 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже упали две из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by .

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