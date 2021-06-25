После введения секторальных санкций ЕС премьеры Головченко и Мишустин обсудили вопросы интеграции

Накануне главы правительств Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин поговорили по телефону.

Как сообщили в пресс-службе российского Белого дома, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства.

Напомним, Совет Евросоюза 24 июня ввел секторальные экономические санкции против белорусский властей . Это стало ответом ЕС на продолжающиеся нарушения прав человека в стране, репрессии против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также на вынужденную посадку самолета Ryanair и задержание находившихся на борту Романа Пратасевича и Софии Сапеги.

21 июня Совет ЕС одобрил четвертый пакет санкций в отношении Беларуси . Евросоюз одобрил введение санкций в отношении 78 физических и восьми юридических лиц и на этой неделе должен рассмотреть секторальные санкции в отношении Беларуси. ЕС значительно ужесточил свою позицию после майского инцидента с самолетом Ryanair .