После введения секторальных санкций ЕС премьеры Головченко и Мишустин обсудили вопросы интеграции

Накануне главы правительств Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин поговорили по телефону.
Как сообщили в пресс-службе российского Белого дома, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства.
Напомним, Совет Евросоюза 24 июня ввел секторальные экономические санкции против белорусский властей. Это стало ответом ЕС на продолжающиеся нарушения прав человека в стране, репрессии против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также на вынужденную посадку самолета Ryanair и задержание находившихся на борту Романа Пратасевича и Софии Сапеги.