После введения секторальных санкций ЕС премьеры Головченко и Мишустин обсудили вопросы интеграции

/ Экономика
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Накануне главы правительств Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин поговорили по телефону.

Как сообщили в пресс-службе российского Белого дома, стороны  обсудили актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства.

Напомним, Совет Евросоюза 24 июня ввел секторальные экономические санкции против белорусский властей. Это стало ответом ЕС на продолжающиеся нарушения прав человека в стране, репрессии против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также на вынужденную посадку самолета Ryanair и задержание находившихся на борту Романа Пратасевича и Софии Сапеги.

21 июня Совет ЕС одобрил четвертый пакет санкций в отношении Беларуси. Евросоюз одобрил введение санкций в отношении 78 физических и восьми юридических лиц и на этой неделе должен рассмотреть секторальные санкции в отношении Беларуси. ЕС значительно ужесточил свою позицию после майского инцидента с самолетом Ryanair.

 

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Тэги: Союзное государство Беларусь-Россия

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