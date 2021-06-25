СМИ: Романа Протасевича и Софию Сапегу перевели под домашний арест
Задержанные в результате инцидента с самолетом Ryanair Роман Протасевич и София Сапега переведены под домашний арест, сообщает
Сейчас София живет одна в съемной квартире в Минске, рассказали
«Мы находимся в шоке», — сказал девушки Сергей Дудич. Для родителей Софии это стало неожиданностью.
Сняты ли с нее обвинения, Дудич сказать не может, «чтобы не навредить дочери», но семья надеется на это.
Протасевич также был переведен под домашний арест, рассказал Би-би-си его отец Дмитрий.
«Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели, — сказал Протасевич-старший. — Может, он втянут в какую-то политическую игру.
По его словам, обвинения с Сапеги и Протасевича не сняты.
«Адвокат ничего не говорит, власти ничего не говорят, — сказал Дмитрий Протасевич. — Если изменили меру пресечения, это улучшение их бытовых условий. В остальном, что будет дальше, неизвестно».
Напомним, Совет Евросоюза 24 июня
21 июня