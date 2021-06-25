СМИ: Романа Протасевича и Софию Сапегу перевели под домашний арест

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Задержанные в результате инцидента с самолетом Ryanair Роман Протасевич и София Сапега переведены под домашний арест, сообщает Би-би-си со ссылкой на родственников политзаключенных.

Сейчас София живет одна в съемной квартире в Минске, рассказали Би-би-си ее родители.

«Мы находимся в шоке», — сказал девушки Сергей Дудич. Для родителей Софии это стало неожиданностью.

Сняты ли с нее обвинения, Дудич сказать не может, «чтобы не навредить дочери», но семья надеется на это.

Протасевич также был переведен под домашний арест, рассказал Би-би-си его отец Дмитрий.

«Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели, — сказал Протасевич-старший. — Может, он втянут в какую-то политическую игру.

По его словам, обвинения с Сапеги и Протасевича не сняты.

«Адвокат ничего не говорит, власти ничего не говорят, — сказал Дмитрий Протасевич. — Если изменили меру пресечения, это улучшение их бытовых условий. В остальном, что будет дальше, неизвестно».

Напомним, Совет Евросоюза 24 июня ввел секторальные экономические санкции против белорусский властей. Это стало ответом ЕС на продолжающиеся нарушения прав человека в стране, репрессии против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также на вынужденную посадку самолета Ryanair и задержание находившихся на борту Романа Пратасевича и Софии Сапеги.

21 июня Совет ЕС одобрил четвертый пакет санкций в отношении Беларуси. Евросоюз одобрил введение санкций в отношении 78 физических и восьми юридических лиц и на этой неделе должен рассмотреть секторальные санкции в отношении Беларуси. ЕС значительно ужесточил свою позицию после майского инцидента с самолетом Ryanair.

 

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Тэги: задержание Протасевича домашний арест политзаключенные Персона: Роман Протасевич София Сапега Сергей Дудич Дмитрий Протасевич

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