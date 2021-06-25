Тихановская о процессе над мужем: это фейковый суд, фейковые судьи и фейковые прокуроры

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская назвала суд над Сергеем Тихановским, Николаем Статкевичем и другими фейкрвым.

Как отметила она в комментарии DW , «я не могу назвать это судом, потому что это фейковый суд, фейковые судьи и фейковые прокуроры. Вот почему они сделали процесс закрытым ».

Тихановская подчеркнула, что процесс идет не в суде, а в СИЗО и на него не допустили ни дипломатов, ни родственников, ни журналистов, чтобы никто не мог видеть, насколько сильны обвиняемые.

«Но мы знаем, что они невиновны», — указала собеседница. По ее словам, она ожидает какого угодно срока по итогам процесса. Важно не то, сколько лет назначит фигурантам так называемый судья, а важно освободить всех политических заключенных в стране и не позволить им отсидеть столько, сколько они могли бы, добавила она.

Тихановская заверила, что оппозиция продолжит за них бороться, так как она представляет интересы большинства жителей страны: «Мы сильны, мы — миллионы людей, которые хотят перемен. В настоящее время белорусы едины как никогда».

По словам главного оппонента правителя Беларуси Александра Лукашенко, оппозиция хочет диалога: «Мы хотим переговоров с режимом о будущих выборах. Но перед этим все политзаключенные должны быть освобождены».

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