Тихановская о процессе над мужем: это фейковый суд, фейковые судьи и фейковые прокуроры

«Но мы знаем, что они невиновны», — указала собеседница. По ее словам, она ожидает какого угодно срока по итогам процесса. Важно не то, сколько лет назначит фигурантам так называемый судья, а важно освободить всех политических заключенных в стране и не позволить им отсидеть столько, сколько они могли бы, добавила она.
Тихановская заверила, что оппозиция продолжит за них бороться, так как она представляет интересы большинства жителей страны: «Мы сильны, мы — миллионы людей, которые хотят перемен. В настоящее время белорусы едины как никогда».
По словам главного оппонента правителя Беларуси Александра Лукашенко, оппозиция хочет диалога: «Мы хотим переговоров с режимом о будущих выборах. Но перед этим все политзаключенные должны быть освобождены».