США приветствуют новые санкции ЕС в отношении режима Лукашенко

Соединенные Штаты Америки приветствуют новые секторальные экономические санкции, которые ввел Евросоюз в отношении режима Лукашенко.
Как написал госсекретарь Тони Блинкин в своем микроблоге, «вместе с нашими партнерами мы требуем ответственности за продолжающиеся нарушения прав человека и инцидент с Ryanair 23 мая».
Совет Евросоюза 24 июня ввел секторальные экономические санкции против белорусский властей. Это стало ответом ЕС на продолжающиеся нарушения прав человека в стране, репрессии против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также на вынужденную посадку самолета Ryanair и задержание находившихся на борту Романа Пратасевича и Софии Сапеги.