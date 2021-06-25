Зеленский рассказал, как его «кинул» Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский был уверен, что Александр Лукашенко выдаст Киеву задержанных в Беларуси «вагнеровцев», которых украинская сторона считает причастными к военным преступлениям на Донбассе.

Когда Лукашенко в итоге не сделал это, общение с ним прекратилось, заявил Зеленский в интервью местному телеканалу «1+1».

«Сейчас нет [общения]. Последний раз говорили с ним по телефону,(…) когда «вагнеровцы» были на территории Беларуси. Я позвонил Александру Григорьевичу. Я сказал ему, я его предупредил: я готов передать вам всю полную информацию, касающуюся тех людей. Мы уже понимали, какие там фамилии, мы понимали, кто они такие. Я даже не помню, передавал, кажется, наш посол, не помню, не хочу врать, но тем не менее он (Лукашенко. — БелаПАН) сказал мне по телефону: я понимаю, да. Он говорил мне: «Дорогой мой Владимир Александрович, ты ж знаешь, как я к тебе отношусь, ты ж знаешь, как Беларусь любит Украину. Ты ж знаешь, я тебя не подведу, все будет нормально. Сейчас тут у меня не все, значит, спокойно, я разберусь». Я был уверен, что он передаст нам этих убийц, этих «вагнеровцев». Но потом произошло то, что произошло. И после того это была моя последняя с ним беседа. К сожалению, сегодня отношения такие», — сказал Зеленский.

По его словам, Украина не имеет отношения к этой спецоперации. «Мы с вами видели, что произошло в Беларуси, как посадили самолет, чем все это закончилось. Чем заканчиваются такие случаи, такие спецоперации той или иной страны, к какой изоляции такие операции приводят, — отметил президент. — Это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что идея этой операции была, скажем так, других стран, точно не Украины. И то, что Украину максимально вовлекали в этот вопрос, — это правда. И то, что этого не произошло, еще раз проводя параллели с тем, что произошло в Беларуси, я считаю: слава богу, что мы проявили вопрос субъектности в этом важном вопросе».

О задержании в санатории под Минском в ночь на 29 июля 2020 года, за полторы недели до президентских выборов в Беларуси, 32 боевиков иностранной частной военной компании сообщили белорусские государственные СМИ . Позднее появилось уточнение, что речь идет о т.н. российской частной военной компании Вагнера, кроме того, на юге страны был задержан еще один человек.

30 июля Андрей Равков, занимавший в то время пост госсекретаря Совета безопасности Беларуси, сообщил , что по факту задержания российских боевиков под Минском возбуждено уголовное дело о подготовке террористических актов. «33 боевика задержаны, до двухсот — где-то находятся на территории [Беларуси], по оперативной информации. Идут поиски. Это как иголка в стогу сена», — сказал Равков.

14 августа стало известно, что Беларусь передала задержанных России .