Официальный журнал ЕС опубликовал список секторальных санкций в отношении Беларуси

Официальный журнал Европейского союза опубликовал список секторальных санкций в отношении Беларуси, которые Совет ЕС утвердил 24 июня.

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Секторальные санкции стали ответом Евросоюза на продолжающиеся нарушения прав человека в стране, репрессии против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также вынужденную посадку самолета Ryanair и задержание находившихся на его борту журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги, передает БелаПАН .

Согласно документу вводится запрет на прямую или опосредованную продажу, поставку, передачу и экспорт целого спектра оборудования, технологий и программного обеспечения любому физическому или юридическому лицу, предприятию или учреждению в Беларуси либо для использования в Беларуси. Запрещено также напрямую или опосредовано предоставлять применительно к ним техническую, финансовую помощь или посреднические услуги в целях их установки, производства, обслуживания, ввода в эксплуатацию и использования или обновления.

Это касается оборудования для глубокой фильтрации трафика, перехвата данных по сети, мониторинга радиочастот, создания преднамеренных помех, дистанционного влияния, распознавания и обработки голоса, криптоанализа, перехвата и отслеживания номеров мобильного абонента и абонента цифровой сети, международного идентификатора мобильного оборудования и временного идентификатора мобильной станции.

Это же касается оборудования для перехвата и отслеживания в системах навигации GPS, передачи сообщений SMS, передачи данных GPRS, стандартов сотовой связи GSM, UMTS, CDMA и телефонной сети общего пользования, протоколов DHCP, SMTP и GTP.

Сюда относится также оборудование для распознавания и анализа образов, дистанционной криминалистической экспертизы, семантической обработки данных, взлома защитных технологий WEP и WPA для беспроводных устройств, перехвата данных голосовой интернет-связи.

Аналогичные ограничения вводятся на продукцию и технологии двойного назначения, если они полностью или частично предназначены для использования или могут быть использованы в военных целях.

Запрещено продавать, поставлять, передавать и экспортировать товары для производства табачной продукции, в частности фильтры, папиросную бумагу, ароматизаторы табака, оборудование для подготовки и изготовления табачных изделий.

Вводится запрет на импорт и транспортировку нефтепродуктов, которые были произведены в Беларуси или экспортированы из страны, прямое или косвенное предоставление технической помощи, посреднических и страховых услуг в этой сфере. Запрет касается минеральных масел и производных на их основе, нефтяного газа и других газообразных углеводородов, вазелина, микрокристаллического парафина, гача, озокерита, парафинового, буроугольного воска, торфяного и прочих минеральных восков, нефтяного кокса, битума и других остатков от переработки нефти, битумных мастик, асфальтобетонных и битумных смесей, гудрона.

Запрещены прямой или косвенный импорт, покупка или передача хлористого калия, минеральных или химических удобрений, содержащих калий, азот, фосфор.

Запрещается прямо или косвенно предоставлять услуги в сфере инвестиций, приобретать, продавать или содействовать выпуску ценных бумаг и инструментов денежного рынка со сроком погашения более 90 дней, выпущенных после 29 июня 2021 года Беларусью — ее правительством, государственными учреждениями, компаниями и ведомствами, а также белорусскими кредитными и иными организациями с долей государства более 50%, организациями или органами, действующими от имени или по указанию определенных юрлиц. В частности это касается «Беларусбанка», «Белинвестбанка» и «Белагропромбанка».

После 29 июня также запрещено напрямую или опосредованно заключать либо участвовать в каких-либо договорах по предоставлению новых займов или кредитов со сроком погашения более 90 дней с правительством Беларуси, государственными органами и компаниями, упомянутыми банками.

Запрещено осуществлять страхование и перестрахование белорусского правительства, отдельных госорганов и компаний, связанных с ними физических и юридических лиц.

Европейскому инвестиционному банку запрещено производить какие-либо отчисления или платежи в рамках существующих соглашений между банком и любым институтом, представляющим белорусские власти. Банку также надлежит приостановить действие всех существующих контрактов на оказание технической помощи, которые относятся к проектам, финансируемым в соответствии с вышеупомянутыми соглашениями.