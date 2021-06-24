Правозащитники признали политическими заключенными еще четырех человек, говорится в совместном заявлении белорусского правозащитного сообщества.

Такое решение принято в связи с вынесением судами ряда приговоров по уголовным делам, связанным с обвинением в применении насилия в отношении сотрудников милиции, сопротивлением с применением насилия в отношении сотрудника МВД, других должностных лиц, исполняющих должностные обязанности, и хулиганством (статьи 363, 364, 366, 339 УК).

В список политзаключенных включены Ян Дайлида, Петр Грецкий, Александр Потапович и Николай Денисевич.

«Согласно Руководству по определению понятия "политический заключенный", насилие, которое было спровоцировано исходным непропорциональным использованием физической силы, спецсредств, и если в действиях обвиняемого отсутствовало намерение на нанесение несимволического материального ущерба или ущерба кому-либо, дает основания рассматривать этих лиц в качестве политических заключенных», — подчеркивают правозащитники.

Кроме того, указывают они, мониторинг этих судебных заседаний показал, что суды выносят непропорционально жесткие (неадекватные) правонарушению, в котором обвиняются лица, приговоры по сравнению с приговорами, выносимыми по таким же категориям дел вне политического контекста.

Заявление подписали: лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна»; Белорусский ПЕН-центр; РОО «Правовая инициатива»; Белорусский документационный центр; Центр правовой трансформации Lawtrend; Белорусский Хельсинкский комитет; консультационный центр «Хьюман константа»; Белорусская ассоциация журналистов; «Инициатива FORB».

Таким образом, на 24 июня политзаключенными в Беларуси признаны 507 человек.