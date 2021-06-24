Журналиста Дмитрия Лупача оштрафовали на 870 рублей за сотрудничество с «Белсатом»

Докшицкий районный суд оштрафовал журналиста-фрилансера из Глубокого (Витебская область) Дмитрия Лупача на 30 базовых величин (870 рублей) за сотрудничество с телеканалом «Белсат» без аккредитации, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Процесс вел судья Вячеслав Елисеенко.

18 мая судья Докшицкого районного суда Денис Корсак прекратил административное дело в отношении журналиста за недоказанностью вины. Однако начальник местной милиции Сергей Королевич подал жалобу, а заместитель прокурора Надежда Митько опротестовала решение судьи. В результате Витебский областной суд направил дело на новое рассмотрение в Докшицкий районный суд к другому судье.

По словам Лупача, он ожидал такого решения суда после протеста зампрокурора. Тем не менее судебное постановление журналист собирается обжаловать, чтобы выполнить все процедуры.

Лупач также сообщил, что недавно узнал о пришедшем из Женевы (Швейцария) письме, в котором говорится, что пять его жалоб зарегистрированы в Комитете ООН по правам человека.

В 2021 году это уже седьмой судебный процесс против Лупача, связанный с его профессиональной деятельностью.