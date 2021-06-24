С 25 июня в Минске начнут работу пункты вакцинации в крупных ТЦ

/ Общество
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С завтрашнего дня начнут работу дополнительные пункты вакцинации в крупных торговых сетях и развлекательных центрах.

По сообщению пресс-службы Мингорисполкома, сделать прививку от COVID-19 можно будет в ГУМе, ЦУМе, «Титане», «Галерее», «МОМО», на Комаровском рынке.

Список адресов будет дополнен.

Минздрав сообщал, что по состоянию на 24 июня более 790,1 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 501,7 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: вакцинация коронавирус в Беларуси

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