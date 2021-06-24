IBB Minsk приглашает на курсы по устойчивому управлению мероприятиями

Начала работу образовательная платформа ibb-edu.org по устойчивому управлению мероприятиями.

Новая образовательная программа разработана командой проекта Events for Future. Этот проект был реализован в 2020 г. IBB Minsk совместно с Центром экологических решений.

Участники проекта Events for Future

25 участников из государственных, коммерческих организаций и НГО прошли обучение по устойчивому менеджменту мероприятий. Сейчас они уже применяют свои знания на практике.

Устойчивое управление мероприятиями учитывает три аспекта: экологический, экономический и социальный.

«Устойчивая организация мероприятий позволяет свести к минимуму негативное воздействие на экологию, эффективнее, экономнее и бережнее использовать ресурсы, минимизировать углеродные выбросы, заботиться о здоровье участников и даже создавать возможности для восстановления и улучшения окружающей среды — а это существенно для нас и будущих поколений», — отметила участница образовательного курса Events for Future Анна Высоцкая (МОО «SOS-Детские деревни»).

«Управляя устойчиво мероприятием, можно экономить деньги организации или компании и перераспределять их внутри на другие проекты. Экономить получается на еде и воде (излишней), транспорте, раздаточных материалах. Такой подход также положительно сказывается на экономике региона, так как продукты и материалы закупаются преимущественно на местных предприятиях», — рассказал еще один участник курса Владимир Махнач (компания «ОМО»).

С июня 2021 года образовательная платформа стала доступна для всех желающих.

Теперь все, кто занимается организацией мероприятий в разных сферах деятельности, могут пройти бесплатные образовательные курсы самостоятельно.

Организаторы мероприятий узнают, как уменьшить свой экологический след при подготовке и организации ивентов, найти подходящих поставщиков услуг, сделать мероприятие доступным для всех участников и многое другое.

Бесплатный курс состоит из пяти основных и двух дополнительных модулей, которые можно пройти полностью или выбрать самые актуальные для себя. Тем, кто хочет получить сертификат, необходимо пройти полный курс обучения и выполнить домашние задания.

Для обучения надо пройти простую регистрацию на платформе и присоединиться к курсам.

Образовательная платформа разработана IBB Minsk в рамках проекта Events for Future совместно с Центром экологических решений, при поддержке IBB Dortmund.