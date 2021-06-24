Ряд сервисов «Беларусбанка» будут недоступны в ночь на 27 июня

Совершение некоторых операций в «Беларусбанке» будет временно невозможно в ночь на 27 июня из-за проведения технологических работ, сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

Так, с 23:00 26 июня до 7:00 27 июня в подразделениях «Беларусбанка», АИС «Расчет» (ЕРИП) и на каналах дистанционного банковского обслуживания будут недоступны операции по вкладным счетам физлиц, счетам по учету кредитной задолженности (погашение кредитов).

Кроме того, 27 июня с 1:00 до 2:00 в подразделениях банка невозможно будет совершить операции с денежной наличностью и платежными картами.