В Беларуси возбудили первое уголовное дело за уклонение от уплаты страховых взносов

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В Беларуси возбудили первое уголовное дело за уклонение от уплаты страховых взносов. Ответственность за такие нарушения была введена с 19 июня после вступления в силу изменений в Уголовном кодексе, сообщили в Комитете госконтроля.

Дело заведено в отношении бобруйского рекламного предприятия, которое не уплатило в фонд социальной защиты обязательные страховые взносы в размере около 375 тыс. руб.

Также, как отметили в КГК, компанию могут привлечь по ч. 2 ст. 243 УК Беларуси за уклонение от уплаты налогов посредством выдачи зарплаты «в конверте» более чем сотне сотрудников.
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Тэги: Госконтроль страховой взнос Город: Бобруйск

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