Секретарь Совбеза РФ обвинил Запад в попытке «продвинуть собственных ставленников» в Беларуси
Запад перешел все «красные линии» в попытке подорвать позиции власти в Беларуси и «продвинуть собственных ставленников», заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 24 июня на втором дне IX Московской конференции по международной безопасности.
«В последние годы все большее распространение получают так называемые гибридные войны, которые нередко приносят не меньше страданий народам, чем традиционные горячие конфликты, — сказал он. — Примеры перед глазами: на Украине в 2014 году внешние силы для насильственной смены власти сделали ставку на неонацистов. И сегодня мы видим, как они фактически диктуют властям свою волю и даже предпринимают вылазки в соседние государства. Например, они были замечены и нейтрализованы властями в Белоруссии», передает
«В этой стране совсем недавно был сорван сценарий цветной революции. Причем некоторые западные государства в буквальном смысле перешли все "красные линии" в попытке подорвать позиции легитимной власти и продвинуть на правящие позиции собственных ставленников. Имею в виду в первую очередь готовящееся (вероятно, имелось в виду «готовившееся». — ред.) американскими гражданами покушение на президента Белоруссии Лукашенко», — добавил Патрушев.
Работающая за рубежом посол США в Беларуси Джули Фишер в эфире российского телеканала «Дождь» назвала нелепыми заявления представителей белорусских властей о причастности Соединенных Штатов к подготовке покушения на Александра Лукашенко.