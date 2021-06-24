Секретарь Совбеза РФ обвинил Запад в попытке «продвинуть собственных ставленников» в Беларуси

Запад перешел все «красные линии» в попытке подорвать позиции власти в Беларуси и «продвинуть собственных ставленников», заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 24 июня на втором дне IX Московской конференции по международной безопасности.

Источник: tvzvezda.ru

«В последние годы все большее распространение получают так называемые гибридные войны, которые нередко приносят не меньше страданий народам, чем традиционные горячие конфликты, — сказал он. — Примеры перед глазами: на Украине в 2014 году внешние силы для насильственной смены власти сделали ставку на неонацистов. И сегодня мы видим, как они фактически диктуют властям свою волю и даже предпринимают вылазки в соседние государства. Например, они были замечены и нейтрализованы властями в Белоруссии», передает БелаПАН .

«В этой стране совсем недавно был сорван сценарий цветной революции. Причем некоторые западные государства в буквальном смысле перешли все "красные линии" в попытке подорвать позиции легитимной власти и продвинуть на правящие позиции собственных ставленников. Имею в виду в первую очередь готовящееся (вероятно, имелось в виду «готовившееся». — ред.) американскими гражданами покушение на президента Белоруссии Лукашенко», — добавил Патрушев.

Работающая за рубежом посол США в Беларуси Джули Фишер в эфире российского телеканала «Дождь» назвала нелепыми заявления представителей белорусских властей о причастности Соединенных Штатов к подготовке покушения на Александра Лукашенко.