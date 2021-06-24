Два минских протестных телеграм-канала признали экстремистскими

/ Общество
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Телеграм-каналы «Лебяжий 97%», «Лебяжий 97% чат», «Центральный 97%» признаны экстремистскими, сообщает служба информации прокуратуры Минска.

Источник: Youtube / Tut.by

В сообщении говорится, что прокуратура Центрального района Минска проанализировала размещенные в этих телеграм-каналах информационные сообщения. «Установлено, что на указанных интернет-ресурсах публикуются информационные сообщения с призывами к участию в несанкционированных массовых мероприятиях, хулиганским действиям, применению насилия к представителям органов государственной власти, в том числе сотрудникам органов внутренних дел».

Прокурор Центрального района Минска обратился в суд с заявлениями о признании информационной продукции данных ресурсов экстремистскими материалами.

Суд Центрального района Минска рассмотрел заявления прокурора — заявленные требования удовлетворены в полном объеме.
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Тэги: телеграм-каналы Лебяжий экстремизм

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