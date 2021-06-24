В отношении несовершеннолетнего Никиты Золотарева возбудили еще одно уголовное дело

Несовершеннолетнего политзаключенного Никиту Золотарева обвиняют в насилии над сотрудником органов внутренних дел, сообщает телеграм-канал лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна».

Отмечается, что новое уголовное дело уже направили прокурору для передачи в суд.

В отношении подростка, который уже отбывает наказание, возбудили еще одно дело по ст. 364 УК (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел). По версии следствия, Золотарев поставил подножку старшему дежурному гомельского СИЗО, в результате чего тот упал; а также угрожал заместителю начальника учреждения по исправительному процессу Ховбок. По этой статье юноше грозит до шести лет лишения свободы, отмечают правозащитники.

Во время одного из свиданий с отцом Никита сообщил ему, что в тюрьме его били и угрожали со словами: «Ты политический, сдохнешь», — пишет «Весна»

22 февраля 17-летнего Никиту Золотарева приговорили к пяти годам лишения свободы в воспитательной колонии. Юношу обвинили в том, что он бросил «коктейль Молотова» под ноги двум омоновцам, и в организации массовых беспорядков.

По данным правозащитников, за участие в протестах после выборов 2020 года в Беларуси помимо Золотарева осуждены подростки Денис Хазей, Сергей Гацкевич, Александр Винярский, Эдуард Кудынюк. Хазей, Гацкевич, Винярский и Кудынюк приговорены к трем годам воспитательной колонии, Золотарев — к пяти годам. Все подростки признаны политзаключенными.