Посол США: Беларусь стала «слишком дорогим проектом для России»

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Посол считает, что Россия «может сделать выбор и сыграть конструктивную роль» в разрешении ситуации в Беларуси. По ее мнению, Беларусь стала «слишком дорогим проектом для России».

Фото пресс-службы Кремля

«Мне кажется, в какой-то момент они (власти РФ. — БелаПАН.) зададутся вопросом, отвечает ли этот проект интересам России или нет. И, конечно, это не вопрос им от нас, но это вопрос для лидеров и ответственных лиц в Москве», — сказала она.

Фишер верит в разрешение кризиса в Беларуси в пользу народа, поскольку «просто невозможно, чтобы лидер, режим работали вразрез с целями людей в течение продолжительного времени».

«Я считаю, что просто должно будет наступить освобождение, должен будет наступить прогресс. И с нашей стороны на Западе мы будем работать над тем, чтобы поддерживать эти стремления», — добавила дипломат.

 

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Тэги: Беларусь-США Беларусь-Россия

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