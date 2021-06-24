Биржа: доллар и евро упали на торгах 24 июня

В четверг, 24 июня, американская и европейская валюты сдали свои позиции по итогам торгов на БВФБ.

Доллар снизился на 0,0027 пункта и завершил сессию на отметке 2,5335 белорусского рубля (-0,0027 пункта), а евро на 0,0014 пункта — 3,0246 белорусского рубля.

Российский рубль поднялся на 0,0013 пункта — 3,5033 белорусского рубля за 100 российских.

На прошедшей рабочей неделе (14-18 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже упали две из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by .

Читайте также: