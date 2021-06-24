Официально: еще десять человек умерло в Беларуси от COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 786 случаев COVID-19 , скончалось 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 864 пациента, сообщило Министерство здравоохранения.

23 июня было зафиксировано 802 заболевших, днем ранее — 398. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 413.139, выздоровело 405.909 человек. Умерло 3.082 пациента с диагностированной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 17.493 теста на коронавирус (днем ранее 19.176). С начала эпидемии сделано 6.704.014 тестов.

По данным Минздрава, в стране более 501,7 тыс. человек прошли полный курс вакцинации против COVID-19, более 790,1 тыс. — получили первую дозу вакцины.

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