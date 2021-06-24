На суд по «делу Тихановского» не пустили родственников, но присутствуют госСМИ

В гомельском СИЗО №3 24 июня начался закрытый судебный процесс над фигурантами «дела Тихановского».

Еще с вечера возле СИЗО дежурили сотрудники ОМОН и ГАИ.

От владельцев автомобилей, припаркованных на улице Книжной возле изолятора, потребовали отогнать машины, объясняя это ремонтными работами. С утра под СИЗО стояло оцепление, по улице Книжной стояли и ходили неизвестные в штатском с рациями, которые не позволяли людям приближаться к изолятору. На суд не пустили родственников обвиняемых, но в зал попали представители госСМИ.

Сергея Тихановского, Артема Сакова, Владимира Цыгановича, Николая Статкевича, Дмитрия Попова и Игоря Лосика обвинили по ряду уголовных статей, в том числе за организацию массовых беспорядков, разжигание социальной розни и препятствии в работе ЦИК. Все они с мая-июня 2020 года находятся под арестом.

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