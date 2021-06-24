Фотофакт. Последствия прохождения грозового фронта и шквалистого ветра в Гродно

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По данным МЧС, в результате прохождения грозового фронта и шквалистого усиления ветра, порывы которого достигали 13-18 м/с, прошедшего на Гродненщине, зафиксированы случаи падения деревьев.

 

Как сообщается, в областном центре они повредили крышу КПП и лечебного корпуса военного госпиталя по улице Дзержинского, а также легковой автомобиль по улице Буденного, а в районе — крышу жилого дома в деревне Беляны.

 

 

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Тэги: грозовой фронт Город: Гродно

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