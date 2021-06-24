Лукашенко назвал коллективный Запад мерзавцами

«Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции — это их бессилие», — заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки по Гродненской области 24 июня.

Посещая Свислочский район, Лукашенко заслушал доклад о социально-экономическом развитии области. «Каков будет ВРП (валовый региональный продукт. — БелаПАН.) после этих оголтелых санкций на конец года? Мы ведь готовились к этому, знали, что грозит», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он подчеркнул, что «никакого проседания ни на одном предприятии быть не должно».

Лукашенко ознакомился с работой молочно-товарной фермы «Бортники» предприятия «Ханчицы-Неман». Здесь его проинформировали о развитии Свислочского района, о проблемах региона и его перспективах. Лукашенко выразил традиционное мнение, что «все упирается в дисциплину». На предприятиях есть профессиональные кадры, которые владеют всеми технологиями, но бесхозяйственность порой удивляет, отметил он.

«Не дай бог война — мы бы тут все дыбом встали и защищали страну. Почему сейчас, в относительно мирное время мы не хотим поработать? Ведь все в дисциплине. Только дисциплина», — подчеркнул Лукашенко.

Предприятие «Ханчицы-Неман» принадлежит Гродненской табачной фабрике «Неман». Сельскохозяйственное производство показывает хорошие результаты, отмечается в сообщении пресс-службы. «А вот у головного предприятия в перспективе могут возникнуть сложности: в торговле акцизными товарами всегда высокая конкуренция и страны всячески пытаются защитить свои рынки. Это одна из причин, почему Беларусь обвиняют в контрабанде сигарет», — утверждается в пресс-релизе.

«Готовятся к тому, чтобы как-то защититься от торговли сигаретами. Это же акцизные товары, прямой доход в бюджет. Поэтому и поляки, и литовцы, и украинцы, и россияне пытаются защитить свой рынок. Поэтому сейчас подняли вой, что мы их контрабандой завалили. Так боритесь против контрабанды, как мы боремся», — призвал Лукашенко.

21 июня Совет ЕС одобрил четвертый пакет санкций в отношении Беларуси . Евросоюз одобрил введение санкций в отношении 78 физических и восьми юридических лиц и на этой неделе должен рассмотреть секторальные санкции в отношении Беларуси. ЕС значительно ужесточил свою позицию после майского инцидента с самолетом Ryanair .

Ранее сообщалось, что после согласования в ЕС пакета секторальных санкций для Беларуси будет нанесен удар по семи секторам экономики , в том числе и по торговле удобрениями.

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