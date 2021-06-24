Лукашенко назвал коллективный Запад мерзавцами

/ Экономика
Просмотров: 448

«Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции — это их бессилие», — заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки по Гродненской области 24 июня.

Посещая Свислочский район, Лукашенко заслушал доклад о социально-экономическом развитии области. «Каков будет ВРП (валовый региональный продукт. — БелаПАН.) после этих оголтелых санкций на конец года? Мы ведь готовились к этому, знали, что грозит», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он подчеркнул, что «никакого проседания ни на одном предприятии быть не должно».

Лукашенко ознакомился с работой молочно-товарной фермы «Бортники» предприятия «Ханчицы-Неман». Здесь его проинформировали о развитии Свислочского района, о проблемах региона и его перспективах. Лукашенко выразил традиционное мнение, что «все упирается в дисциплину». На предприятиях есть профессиональные кадры, которые владеют всеми технологиями, но бесхозяйственность порой удивляет, отметил он.

«Не дай бог война — мы бы тут все дыбом встали и защищали страну. Почему сейчас, в относительно мирное время мы не хотим поработать? Ведь все в дисциплине. Только дисциплина», — подчеркнул Лукашенко.

Предприятие «Ханчицы-Неман» принадлежит Гродненской табачной фабрике «Неман». Сельскохозяйственное производство показывает хорошие результаты, отмечается в сообщении пресс-службы. «А вот у головного предприятия в перспективе могут возникнуть сложности: в торговле акцизными товарами всегда высокая конкуренция и страны всячески пытаются защитить свои рынки. Это одна из причин, почему Беларусь обвиняют в контрабанде сигарет», — утверждается в пресс-релизе.

«Готовятся к тому, чтобы как-то защититься от торговли сигаретами. Это же акцизные товары, прямой доход в бюджет. Поэтому и поляки, и литовцы, и украинцы, и россияне пытаются защитить свой рынок. Поэтому сейчас подняли вой, что мы их контрабандой завалили. Так боритесь против контрабанды, как мы боремся», — призвал Лукашенко.

21 июня Совет ЕС одобрил четвертый пакет санкций в отношении Беларуси. Евросоюз одобрил введение санкций в отношении 78 физических и восьми юридических лиц и на этой неделе должен рассмотреть секторальные санкции в отношении Беларуси. ЕС значительно ужесточил свою позицию после майского инцидента с самолетом Ryanair.

Ранее сообщалось, что после согласования в ЕС пакета секторальных санкций для Беларуси будет нанесен удар по семи секторам экономики, в том числе и по торговле удобрениями.

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: санкции против режима Лукашенко контрабанда сигарет белорусская экономика Персона: Александр Лукашенко Город: Гродно

Другие материалы на эту тему:

«Лукашенко должен понять, что его провокации недопустимы»

«Лукашенко должен понять, что его провокации недопустимы»

Запад прижимает санкциями. Как будет действовать Минск?

Запад прижимает санкциями. Как будет действовать Минск?

Еще пять приближенных к власти Беларуси бизнесменов подпали под санкции ЕС

Еще пять приближенных к власти Беларуси бизнесменов подпали под санкции ЕС

ЕС настроен серьезно: то, что происходит в Беларуси, — это трагедия

ЕС настроен серьезно: то, что происходит в Беларуси, — это трагедия