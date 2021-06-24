Суд по признанию материалов TUT.by экстремистскими сделали закрытым

/ Общество
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В суде Центрального района Минска 24 июня проходит гражданский процесс по заявлению Министерства внутренних дел, которое просит признать экстремистскими материалы, размещенные на портале TUT.by и в его аккаунтах в социальных сетях.

Процесс ведет заместитель председателя суда Центрального района по гражданским делам Татьяна Скопец. Интересы TUT.by представляет адвокат Мария Онопольская.

Скопец удовлетворила ходатайство МВД о проведении процесса в закрытом режиме в связи с тем, что на нем будет обнародована информация об экстремистских материалах.

Возражения адвоката TUT.by о том, что эти материалы находятся в открытом доступе, во внимание приняты не были.

 

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Сюжет: Атака на TUT.by
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Тэги: дело против TUT.by Персона: Татьяна Скопец Мария Онопольская

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