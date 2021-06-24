«Белэнерго»: после аварии на Лукомльской ГРЭС энергоснабжение в Витебской и Могилевской областях полностью восстановлено
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По информации Могилевского областного управления МЧС, 23 июня в 21.41 в результате отключения электроснабжения
На ГРЭС произошло возгорание во второй секции трансформаторной подстанции ТН-330. Через час пожар был ликвидирован. По информации «Белэнерго», причиной ЧП стала аномальная температура. Разрушился трансформатор напряжения, после чего отключились линии электропередачи 330 кВ и все работающее оборудование электростанции.