Испытывающий проблемы со здоровьем политзаключенный журналист Почобут помещен в инфекционную камер

Испытывающий проблемы со здоровьем политзаключенный журналист Почобут помещен в инфекционную камеру, сообщила его супруга со ссылкой на телефонный разговор с лечащим врачом.

Источник: palitviazni.info

«Вчера разговаривала с тюремным доктором Андрея. Тест на COVID ему сделали только 16 июня, поэтому на карантине он будет 21 день, т.е. до 8 июля. Все это время адвокат посетить его не сможет. Письма, я так вижу, тоже от него не выпускают, последнее письмо пришло 14 июня, написанное 8.06., где он пишет, что самочувствие ухудшается и сбивается сердечный ритм. Сейчас находится в инфекционной камере под наблюдением», — написала Оксана Почобут на своей странице в «Фейсбуке».

По ее информации, если повторный тест 29 июня будет отрицательным, мужа переведут в обычную камеру, «где тем не менее карантин будет для него продолжаться».

Почобут принимает медикаменты, ему назначили антибиотик из-за высокой СОЭ. Температура и сатурация измеряются, «на данный момент они в норме». Передачи для журналиста принимаются.

16 июня Оксана Почобут сообщила, что ее муж заразился коронавирусом. По ее словам, это может усугубить другие его заболевания, велик риск того, что оторвется тромб. Когда адвокат навещала супруга последний раз, тот смог выдержать только полчаса встречи, так как плохо себя чувствовал, хотя обычно встречи с адвокатом длятся около двух часов, отметила жена.

У Почобута есть заболевание сердца — сбивается сердечный ритм. Летом состояние здоровья ухудшалось — в жару он сильно слабел, периодически не мог встать с кровати. Для лечения необходимо принимать лекарства или ставить капельницу. Как утверждают врачи, ритм сердца нужно восстанавливать в течение суток, не более, иначе такие нарушения очень опасны, сказала Оксана Почобут. Кроме того, у ее мужа варикоз. Он планировал сделать операцию на венах, но не успел из-за ареста.

Белорусская ассоциация журналистов призвала власти немедленно госпитализировать Почобута.

Гродненский журналист и член правления неофициального Союза поляков Беларуси (СПБ) Андрей Почобут был задержан 25 марта в Гродно в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 130 УК (разжигание вражды). По сообщению Генпрокуратуры, дело возбуждено в отношении председателя неофициального Союза поляков Анжелики Борис и «иных лиц». В ведомстве утверждают, что «граждане, позиционируя себя членами вышеуказанного союза», с 2018 года провели в Гродно и Гродненской области «ряд незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и после Великой Отечественной войны, совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества». «Их деяния преследовали цели реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа», — говорилось в сообщении прокуратуры.

Правозащитники признали Андрея Почобута политзаключенным.