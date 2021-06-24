ФРГ требует от Беларуси освобождения всех политзаключенных и восстановления принципов правового государства

«Мы требуем освобождения всех политических заключенных и восстановления принципов правового государства. А также осуждаем насилие и действия властей в отношении демонстрантов в Минске и решительно предостерегаем от ограничения прав на свободу мнения, как это сейчас происходит» — подчеркнула Адебар.
Первое заседание по делу в отношении Тихановского назначено на четверг, 24 июня. Оно пройдет в СИЗО №3 в Гомеле в закрытом режиме.
Непосредственно по поводу начинающегося процесса Мария Адебар заявила: «О том, как мы оцениваем конкретный процесс, можно будет говорить после того, как он начнется».