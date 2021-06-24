В Гомеле начинается суд над Тихановским, Статкевичем, Лосиком и еще тремя политзаключенными

Сегодня Гомельский областной суд в закрытом режиме начнет рассматривать уголовное дело политзаключенных Сергея Тихановского, Николая Статкевича, Игоря Лосика, Владимира Цыгановича, Дмитрия Попова и Артема Сакова. «В целях обеспечения безопасности участников процесса и защиты охраняемой законом тайны» слушания будут проходить в гомельского следственном изоляторе № 3.

В 2007 году здесь судили преступную группировку «Пожарники» в составе 18 человек, но тогда еще не было построено новое здание областного суда, а в районных судах не было больших залов.

В 2021 году закрытый судебный процесс в гомельском СИЗО прошел над активистом Объединенной гражданской партии Владимиром Непомнящих, которого обвинили в угрозах и оскорблении представителя прокуратуры.

Адвокаты Тихановского, Статкевича, Лосика, Цыгановича, Попова и Сакова находятся под подпиской о неразглашении.

Сергей Тихановский — известный блогер, создатель проекта «Страна для жизни», который намеревался баллотироваться на пост президента на прошлогодних выборах. Был задержан 29 мая 2020 года в Гродно на пикете по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатом в президенты своей жены Светланы Тихановской. Блогера обвиняют в организации массовых беспорядков, разжигании социальной вражды, воспрепятствовании работе Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов и организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Известный оппозиционный политик Николай Статкевич был задержан 31 мая 2020 года в Минске. Вначале его осудили по административной статье на 15 суток ареста, затем — еще на 15 суток, но в результате обвинили в организации массовых беспорядков. Статкевич уже отбывал наказание по аналогичной статье после президентских выборов 2010 года.

Блогер Игорь Лосик — создатель популярного телеграм-канала «Беларусь головного мозга» (признан экстремистским белорусскими властями), консультант «Радио Свобода» — был задержан у себя дома в Барановичах (Брестская область) 25 июня 2020 года. Его обвиняют в организации массовых беспорядков и разжигании социальной розни. Находясь в заключении, Лосик дважды объявлял голодовку, одна из которых длилась 42 дня, а также резал вены в знак протеста.

Артем Саков — оператор Сергея Тихановского — был задержан 2 июня прошлого года у родственников в Гродно. Его также обвиняют в организации массовых беспорядков, разжигании социальной розни и воспрепятствовании работе ЦИК.

Гражданин России Дмитрий Попов модерировал социальные сети проекта «Страна для жизни». Был задержан в Мозырском районе (Гомельская область) 4 июня 2020 года. Обвиняется по тем же статьям, что и Артем Саков.

Блогера Владимира Цыгановича — создателя youtube-канала «МозгON» — задержали 9 июня прошлого года в Минске. Он обвинен в организации массовых беспорядков.

По информации Следственного комитета, следствие оценило ущерб от действий Тихановского и «приближенных к нему лиц» более чем в 3,5 млн рублей. На имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест, в том числе — на более 900 тысяч долларов, обнаруженные у Тихановского во время обыска, когда он уже находился в заключении.

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