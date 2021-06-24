Определились все участники 1/8 финала Евро-2020 — плей-офф стартует уже в субботу
В борьбе за титул чемпиона Европы осталось всего 16 команд, которые по итогам группового раунда вышли в 1/8 финала.
Матчи этой стадии пройдут 26-29 июня и будут начинаться в 19 и 22 часов по минскому времени:
26 июня
- Уэльс — Дания («Амстердам-Арена»);
- Италия — Австрия («Уэмбли»).
27 июня
- Нидерланды — Чехия («Пушкаш Арена»);
- Бельгия — Португалия («Олимпико де Севилья — Ла Картуха»).
28 июня
- Хорватия — Испания («Паркен»);
- Франция — Швейцария (Национальный стадион Румынии).
29 июня
- Англия — Германия («Уэмбли»);
- Швеция — Украина («Хэмпден Парк»).