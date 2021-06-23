Сотни тысяч белорусов остались без света из-за пожара на Лукомльской ГРЭС

/ Общество
Просмотров: 60

Из-за пожара на Лукомльской ГРЭС нарушено электроснабжение населенных пунктов Могилевской и Витебской областей, отключено восемь энергоблоков станции и все исходящие линии 330 кВ, сообщила пресс-служба Минэнерго.

Источник: vk.ru

«Причины пожара устанавливаются. Принимаются комплексные меры для восстановления электроснабжения в максимально короткие сроки. Предварительная причина пожара — повреждение измерительного трансформатора», — отмечается в релизе.

По сообщению могилевского корреспондента БелаПАН, в городе около часа отсутствовали свет, вода и интернет, перестали работать магазины и светофоры. Сначала свет начал мигать, затем отключился на несколько минут, снова появился и потом опять исчез. Возобновление энергоснабжения жители некоторых районов встретили криками «ура!».

«Энергетики оперативно восстанавливают электроснабжение, информации о пожарах на "Нафтане", "Полимире" или других предприятиях в связи с отключением нет», — сообщила пресс-служба МЧС.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: пожар электричество Лукомльская ГРЭС Минэнерго Город: Лукомль

Другие материалы на эту тему:

Мальчик спас на пожаре младшего брата, но получил тяжелейшие ожоги

Мальчик спас на пожаре младшего брата, но получил тяжелейшие ожоги

Лукомльскую ГРЭС поставят на холодный резерв после запуска АЭС

Лукомльскую ГРЭС поставят на холодный резерв после запуска АЭС

В Украине конкуренты подожгли завод «Белавтодора»

В Украине конкуренты подожгли завод «Белавтодора»

Фоторепортаж. Как тушили пожар на мебельной фабрике на Хоружей

Фоторепортаж. Как тушили пожар на мебельной фабрике на Хоружей