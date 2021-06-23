Сотни тысяч белорусов остались без света из-за пожара на Лукомльской ГРЭС
Из-за пожара на Лукомльской ГРЭС нарушено электроснабжение населенных пунктов Могилевской и Витебской областей, отключено восемь энергоблоков станции и все исходящие линии 330 кВ, сообщила пресс-служба Минэнерго.
«Причины пожара устанавливаются. Принимаются комплексные меры для восстановления электроснабжения в максимально короткие сроки. Предварительная причина пожара — повреждение измерительного трансформатора», — отмечается в релизе.
По сообщению могилевского корреспондента
«Энергетики оперативно восстанавливают электроснабжение, информации о пожарах на "Нафтане", "Полимире" или других предприятиях в связи с отключением нет», — сообщила пресс-служба МЧС.