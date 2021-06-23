Сборная Украины по футболу пробилась в плей-офф ЧЕ

Национальная сборная Украины по футболу с одной победой и двумя поражениями смогла выйти из группы благодаря сегодняшнему проигрышу поляков.

Сборная Украины вышла из группы благодаря шведам и испанцам. Источник: скриншот видео

Сборная Швеции минимально обыграла соперников из Польши со счетом 3:2, а испанская команда разгромила словаков — 5:0. Такие результаты повлияли на положение подопечных Андрея Шевченко в таблице третьих мест.

Украинская сборная впервые пробилась в плей-офф «Евро». В 1/8 финала она, скорее всего, сыграет против Швеции во вторник, 29 июня, в Глазго.

Сборные Польши и России из групп выйти не смогли.