Сборная Украины по футболу пробилась в плей-офф ЧЕ

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Национальная сборная Украины по футболу с одной победой и двумя поражениями смогла выйти из группы благодаря сегодняшнему проигрышу поляков.

Сборная Украины вышла из группы благодаря шведам и испанцам. Источник: скриншот видео

Сборная Швеции минимально обыграла соперников из Польши со счетом 3:2, а испанская команда разгромила словаков — 5:0. Такие результаты повлияли на положение подопечных Андрея Шевченко в таблице третьих мест.

Украинская сборная впервые пробилась в плей-офф «Евро». В 1/8 финала она, скорее всего, сыграет против Швеции во вторник, 29 июня, в Глазго.

Сборные Польши и России из групп выйти не смогли.
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Тэги: украинский футбол Евро-2020 Персона: Андрей Шевченко Город: Глазго

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