Грузовик-эвакуатор разрушил забор посольства Латвии в Минске

/ Общество
Просмотров: 0

Грузовик-эвакуатор с регистрацией в Могилевской области разрушил забор посольства Латвии, расположенного в центре Минска, недалеко от площади Якуба Коласа, на улице Дорошевича.

Посольство Латвии в Минске. Источник: twitter.com/edgarsrinkevics​

Фотографии ДТП разместил в «Твиттере» глава латвийского внешнеполитического ведомства Эдгарс Ринкевичс.

«Ожидаем, что власти в Минске расследуют этот инцидент, обеспечат безопасность и охрану посольства в полном соответствии с международным правом», — написал Ринкевичс.

В мае Минск и Рига взаимно выслали персонал посольств после того, как власти латвийской столицы в дни проведения чемпионата мира по хоккею заменили в центре города красно-зеленый на бело-красно-белый флаг. Белорусские власти восприняли это как оскорбление.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Латвия МИД Латвии посольство Латвии Персона: Эдгарс Ринкевичс Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Энергия с Белорусской АЭС может попасть в страны Балтии

Энергия с Белорусской АЭС может попасть в страны Балтии

Латвия будет покупать электроэнергию БелАЭС, — президент Литвы

Латвия будет покупать электроэнергию БелАЭС, — президент Литвы

Почему Рига относится к официальному Минску терпимее Варшавы и Вильнюса?

Почему Рига относится к официальному Минску терпимее Варшавы и Вильнюса?

Беларусь вновь примет чемпионат мира по хоккею

Беларусь вновь примет чемпионат мира по хоккею