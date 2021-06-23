Белорусские баскетболистки третий раз в истории вышли в полуфинал чемпионата Европы

Национальная сборная Беларуси по баскетболу второй раз на турнире обыграла команду Швеции и пробилась в четверку сильнейших.

Фото: belarus.basketball

Матч ¼ финала закончился победой белорусок со счетом 58:46. По пути к полуфиналу наши баскетболистки победили действующих чемпионок Европы испанок и проиграли словачкам.

Полуфинал Беларусь — Франция состоится вечером 26 июня в Валенсии.

В квартете лучших Евробаскета белоруски выступали в 2007 и 2009 годах, один раз завоевав бронзовые медали.