Белорусские баскетболистки третий раз в истории вышли в полуфинал чемпионата Европы

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Национальная сборная Беларуси по баскетболу второй раз на турнире обыграла команду Швеции и пробилась в четверку сильнейших.

Фото: belarus.basketball

Матч ¼ финала закончился победой белорусок со счетом 58:46. По пути к полуфиналу наши баскетболистки победили действующих чемпионок Европы испанок и проиграли словачкам.

Полуфинал Беларусь — Франция состоится вечером 26 июня в Валенсии.

В квартете лучших Евробаскета белоруски выступали в 2007 и 2009 годах, один раз завоевав бронзовые медали.
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Тэги: женский баскетбол белорусский баскетбол Беларусь-Швеция Город: Валенсия

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