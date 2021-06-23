Госкомиссия «нашла» в материалах TUT.by «технологии манипулирования»

В заключении по итогам оценки материалов TUT.by Республиканская экспертная комиссия заявила, что на портале «активно используются технологии манипулирования» и сайт «целенаправленно проводит самостоятельную редакционную политику». Оценка осуществлялась по запросу Министерства внутренних дел. Тезисы из заключения TUT.by 23 июня опубликовал на своих страницах в соцсетях.

В РЭК заявили, что в материалах портала содержатся «лингвистические признаки высмеивания и оскорбления, негативная оценка деятельности Александра Лукашенко, представителей государственной власти, отдельных групп лиц, выделяемых по профессиональному признаку».

Портал TUT.by называют «скрытым координатором протестно настроенной части общества», а в качестве подтверждения этого тезиса приводят материалы с заголовками: «Сколько работников за 2020 год "потерял" МЗКТ и какую прибыль получил» (21 апреля), «Работники "Коммунарки" сообщают об увольнениях. Они думают, что это из-за задержаний и арестов» (19 апреля), «Настроения упаднические. Работники "Белмедпрепаратов" сообщают об увольнениях из-за политики» (15 апреля).

Эксперты также считают, что в материалах портала есть «сведения экстремистского характера, формирующие угрозы национальной безопасности». В качестве подтверждения приводятся выдержки из выступлений Марии Колесниковой, Валерия Цепкало и Светланы Тихановской, упоминается материал под заголовком «Координационный совет: Ковалькову и Дылевского обвиняют в незаконной организации забастовок» (24 августа).

В публикации «На ОАО "Гродно Азот" сейчас забастовка» эксперты увидели косвенные призывы к протестам, а в сообщении «Тихановская рассчитывает на уход Лукашенко весной» — скрытый призыв. Кроме того, согласно заключению комиссии в фотографиях плакатов протестующих «реализуются косвенные призывы к протестной активности».

Через сообщения вроде «Голова колонны в Минске подошла к зданию СИЗО на Володарского», по мнению комиссии, «осуществляется косвенный призыв принять участие, а также непосредственное руководство действиями протестующих».

Авторы экспертизы также нашли в публикациях «речевые стратегии и тактики дискредитации». В качестве примеров приводятся материалы «Запустился юридический сервис помощи женщинам, пострадавшим от насилия во время протестов» (18 августа), «Сломают пальцы, закроют на 20 лет на зоне. Мария Колесникова о том, как ее задержали», цитата из статьи о волонтерском лагере на Окрестина: «Когда я услышал от них, что здесь творилось, когда увидел их раны…».

В следующих материалах, согласно заключению РЭК, содержится воздействие на людей: «На участке в микрорайоне Лебяжий люди стоят в очереди больше 4 часов. А еще там ОМОН и автозаки» (9 августа), «Тихановская, Цепкало и Колесникова обратились со своим посланием к народу» (8 августа).

«В общем контексте осуществляется противопоставление групп лиц, участвующих в протестном движении, и других групп, включающих "действующую власть", "силовиков", ОМОН, работников ЦИКа, "провластных" и тому подобного. Данные признаки являются способами выражения экстремистских значений в части разжигания социальной вражды или розни», — говорится в заключении РЭК.

Суд Центрального района Минска 24 июня рассмотрит заявление МВД о признании экстремистскими материалов, размещенных на портале TUT.by и его страницах в соцсетях. Команда TUT.by считает это намерение министерства «попыткой стереть историю страны, которую 20 лет писали журналисты TUT.by».