Госкомиссия «нашла» в материалах TUT.by «технологии манипулирования»

/ Общество
Просмотров: 81

В заключении по итогам оценки материалов TUT.by Республиканская экспертная комиссия заявила, что на портале «активно используются технологии манипулирования» и сайт «целенаправленно проводит самостоятельную редакционную политику». Оценка осуществлялась по запросу Министерства внутренних дел. Тезисы из заключения TUT.by 23 июня опубликовал на своих страницах в соцсетях.

В РЭК заявили, что в материалах портала содержатся «лингвистические признаки высмеивания и оскорбления, негативная оценка деятельности Александра Лукашенко, представителей государственной власти, отдельных групп лиц, выделяемых по профессиональному признаку».

Портал TUT.by называют «скрытым координатором протестно настроенной части общества», а в качестве подтверждения этого тезиса приводят материалы с заголовками: «Сколько работников за 2020 год "потерял" МЗКТ и какую прибыль получил» (21 апреля), «Работники "Коммунарки" сообщают об увольнениях. Они думают, что это из-за задержаний и арестов» (19 апреля), «Настроения упаднические. Работники "Белмедпрепаратов" сообщают об увольнениях из-за политики» (15 апреля).

Эксперты также считают, что в материалах портала есть «сведения экстремистского характера, формирующие угрозы национальной безопасности». В качестве подтверждения приводятся выдержки из выступлений Марии Колесниковой, Валерия Цепкало и Светланы Тихановской, упоминается материал под заголовком «Координационный совет: Ковалькову и Дылевского обвиняют в незаконной организации забастовок» (24 августа).

В публикации «На ОАО "Гродно Азот" сейчас забастовка» эксперты увидели косвенные призывы к протестам, а в сообщении «Тихановская рассчитывает на уход Лукашенко весной» — скрытый призыв. Кроме того, согласно заключению комиссии в фотографиях плакатов протестующих «реализуются косвенные призывы к протестной активности».

Через сообщения вроде «Голова колонны в Минске подошла к зданию СИЗО на Володарского», по мнению комиссии, «осуществляется косвенный призыв принять участие, а также непосредственное руководство действиями протестующих».

Авторы экспертизы также нашли в публикациях «речевые стратегии и тактики дискредитации». В качестве примеров приводятся материалы «Запустился юридический сервис помощи женщинам, пострадавшим от насилия во время протестов» (18 августа), «Сломают пальцы, закроют на 20 лет на зоне. Мария Колесникова о том, как ее задержали», цитата из статьи о волонтерском лагере на Окрестина: «Когда я услышал от них, что здесь творилось, когда увидел их раны…».

В следующих материалах, согласно заключению РЭК, содержится воздействие на людей: «На участке в микрорайоне Лебяжий люди стоят в очереди больше 4 часов. А еще там ОМОН и автозаки» (9 августа), «Тихановская, Цепкало и Колесникова обратились со своим посланием к народу» (8 августа).

«В общем контексте осуществляется противопоставление групп лиц, участвующих в протестном движении, и других групп, включающих "действующую власть", "силовиков", ОМОН, работников ЦИКа, "провластных" и тому подобного. Данные признаки являются способами выражения экстремистских значений в части разжигания социальной вражды или розни», — говорится в заключении РЭК.

Суд Центрального района Минска 24 июня рассмотрит заявление МВД о признании экстремистскими материалов, размещенных на портале TUT.by и его страницах в соцсетях. Команда TUT.by считает это намерение министерства «попыткой стереть историю страны, которую 20 лет писали журналисты TUT.by».

Сюжет: Атака на TUT.by
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: дело против TUT.by РЭК

Другие материалы на эту тему:

Власти хотят сделать экстремистами миллионы белорусов?

Власти хотят сделать экстремистами миллионы белорусов?

МВД хочет признать экстремистской «информационную продукцию» портала TUT.by

МВД хочет признать экстремистской «информационную продукцию» портала TUT.by

Главред TUT.by Марина Золотова дала первое интервью из СИЗО

Главред TUT.by Марина Золотова дала первое интервью из СИЗО

Задержанные сотрудники TUT.by признаны политзаключенными

Задержанные сотрудники TUT.by признаны политзаключенными