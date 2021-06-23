Пресс-секретарь МИД РФ исказила слова Борреля, комментируя санкции против режима Лукашенко

Новые санкции Европейского союза являются вмешательством во внутренние дела Беларуси, заявила на брифинге 23 июня в Москве официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Мы солидарны с нашими белорусскими союзниками в категорическом неприятии односторонних нелегитимных ограничительных мер, которые вводятся западными странами в нарушение международного права, — сказала она. — Действительно, как отмечается в комментарии Министерства иностранных дел Республики Беларусь, это граничит с объявлением экономической войны. Так называемый четвертый санкционный пакет, принятый Советом ЕС против Беларуси 21 июня, является вмешательством Евросоюза во внутренние дела суверенного государства, напомню, члена Организации Объединенных Наций и участника ОБСЕ», передает БелаПАН .

По мнению Захаровой, ЕС, «пытаясь разговаривать с позиции силы, брать на себя функции следствия и суда, просто творит откровенное беззаконие». Представитель МИД РФ заявила, что «особый цинизм» решению Евросоюза придает «отсылка не на нормы права, а на некую единую позицию со своими единомышленниками».

В МИД РФ убеждены, что цель санкций Евросоюза «состоит в том, чтобы намеренно обрушить уровень жизни простых граждан Беларуси, на это делается ставка».

«Процитирую в этой связи главу еэсовской дипломатии господина [Жозепа] Борреля, он заявил накануне просто фантастические вещи на заседании Совета ЕС. Еще раз, это прямая цитата представителя Европейского союза, главы еэсовской дипломатии, так рьяно отстаивающего либеральные ценности западного мира и права человека: "Эти санкции нанесут ущерб экономике Беларуси, и ущерб тяжелый". Белорусов, как отметил Боррель, надо хорошенько наказать, чтобы они изменили свое поведение», — сказала Захарова.

Следует отметить, что фраза Борреля звучала иначе: «Санкции — это способ оказать давление на правительство Беларуси. И эти санкции тяжело ударят по экономике Беларуси. Мы ожидаем, что санкции заставят власти изменить свое поведение».

«Что касается включения в нелегитимные санкционные списки ЕС лиц с российским гражданством (причем под совершенно одиозным и не поддающимся здравому объяснению предлогом), то данный шаг, как и прежде, не останется без соразмерного ответа», — подытожила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Стоит заметить, что единственный гражданин России, который упоминается в четвертом пакете санкций ЕС, — бизнесмен Михаил Гуцериев, владелец компаний «Сафмар», «Славкалий» и «Славнефть».

21 июня Совет Евросоюза одобрил четвертый пакет санкций в отношении Беларуси. В новом списке 78 физических и восемь юридических лиц. Помимо ЕС новые санкции в отношении Беларуси ввели Великобритания, США и Канада.