Цены на автомобильное топливо вырастут 18-й раз с начала года

Госконцерн «Белнефтехим» объявил о 18-м в этом году подорожании автомобильного топлива на копейку.

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Цены будут повышены «с учетом мониторинга ситуации на рынке нефти и сопредельных рынках нефтепродуктов и в соответствии с принятой концерном стратегией сдержанной индексации цен на моторное топливо», говорится в обосновании этого решения.

24 июня цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,88 рубля за литр, АИ-95-К5-Евро — 1,98 рубля, АИ-98-К5-Евро — 2,20 рубля, дизтоплива — 1,98 рубля за литр.

До этого цены поднимались 20 и 27 января, 16 и 23 февраля, 2, 10, 16 и 30 марта, 6, 13, 20 и 27 апреля, 4 и 13 мая, а также 2, 8 и 15 июня.

По подсчетам БелаПАН, с начала года стоимость топлива АИ-98-К5-Евро возросла на 8,91%, АИ-95-К5-Евро и дизтоплива — на 10% ровно, АИ-92-К5-Евро — на 10,59%.