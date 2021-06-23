На российской стройке в Минске выявили множественные нарушения

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Рабочая мобильная группа по вопросам охраны труда при Мингорисполкоме побывала с повторным визитом на стройплощадке жилого квартала «Петровские верфи».

В мае-июне члены мобильной группы дважды обследовали этот строительный объект — и оба раза выявляли немалое количество нарушений норм и правил охраны труда. Второй по счету выезд в район ул. Семашко — Петровщины состоялся неделю назад, передает агентство «Минск-Новости».

Нет прежних проблем со складированием, закрыты канализационные колодцы, у котлованов установлены ограждения. Однако члены мобильной группы решили проинспектировать и другие участки на стройплощадке.

На возведении многоуровневого гаража-стоянки трудились работники СУ № 211 ОАО «Стройтрест № 35». Здесь использовалась люлька. Присмотревшись, члены мобильной группы увидели, что один из рабочих находился на высоте без предохранительного пояса.

Внутри паркинга на каждом этаже шахты лифта надежно не огорожены.

Нарушения выявили и на трансформаторной подстанции. Во-первых, работник субподрядной организации был без каски. Во-вторых, лестница для прохода в помещение не оборудована — в ее качестве используются поддон и перевернутое ведро. В-третьих, рядом со зданием находились бесхозные газовые баллоны.

Напоследок выявили еще одно грубое нарушение: на территории, за которую отвечает ОАО «Минскпромстрой», вновь (как и 16 июня) найдены наспех прикрытые канализационные колодцы.
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Тэги: ЖК Петровские верфи охрана труда Город: Минск

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