Промежуточный отчет по расследованию инцидента с самолетом Ryanair представят 25 июня

Совету Международной организации гражданской авиации (ICAO) 25 июня должны доложить о ходе расследования инцидента с посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair 23 мая в Минске.

«Промежуточный отчет о ходе расследования по установлению фактов, связанных с рейсом Ryanair FR4978, вероятно, будет представлен совету в пятницу, — сообщается на странице организации в «Твиттере». — Непосредственно факты и выводы будут изложены в последующем отчете во время следующей сессии совета, которая начнется 13 сентября».

Расследовать инцидент с посадкой самолета Ryanair было решено 27 мая на экстренном заседании совета ICAO.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в Минске. В аэропорту сообщили, что лайнер запросил посадку из-за сведений о бомбе на борту. Позже минирование не подтвердилось, но стало известно о задержании белорусского блогера Романа Протасевича, который находился на борту самолета. На родине он обвиняется по трем уголовным статьям.